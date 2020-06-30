Сыктывкар, , 17:25 — REGNUM Пятым кандидатом на пост главы Коми, подавшим документы в избирательную комиссию стал лидер республиканского отделения КПРФ Олег Михайлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в избиркоме.

«Я считаю, что в последние годы Коми переживала очень серьезный кризис. Основные три слова, которые характеризуют этот кризис — депопуляция, деградация, деиндустриализация. У нас закрывались предприятия крупного, малого и среднего предпринимательства, жители республики массово покидали ее, десятки тысяч человек уехали. В целом республика деградировала. Это результат деятельности предыдущей власти. Жители республики заслуживают лучшего будущего, заслуживают качественной жизни, заслуживает развития», — цитирует кандидата агентство БНК.

Как сообщало ИА REGNUM, Коммунистическая партия социальной справедливости выдвинула для участия в выборах Сергея Пономарева, «Зеленая альтернатива» — главу республиканского союза регби Виктора Бетехтина, ЛДПР — усинского депутата Андрея Никитина. Врио главы Коми примет участие в качестве самовыдвиженца.