Москва, , 17:19 — REGNUM Властям Германии в настоящее время проще пролонгировать санкции против России, нежели отказаться от них, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что Совет ЕС продлил санкции против РФ.

«Естественно, в будущем возможны подвижки. Какие факторы могут повлиять на подобного рода изменения? Прежде всего это дальнейшее обострение американо-германских отношений, если начнётся санкционная война между Америкой и Германией из-за «Северного потока — 2» и параллельно с этим процесс военно-политического развода Германии с США, как это было с Францией во времена Шарля де Голля. Но вероятность этого не слишком высока. Есть и ещё внутриполитические обстоятельства (в США и в ФРГ), которые работают против отмены санкций, а не за отмену, — сказал Шаповалов. — В их числе скорый уход Ангелы Меркель и приход следующего, более проамериканского политика. В США же возможна смена президента — приход Байдена и частичное смягчение американо-германских противоречий».

В такой ситуации, как пояснил Шаповалов, вопрос об отмене санкционного режима станет ещё более проблематичным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, что, продлив санкции против РФ, ЕС подтвердил свою лояльность США.

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