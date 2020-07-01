Красноярск, , 04:00 — REGNUM В Красноярском крае 1 июля в 08:00 по местному времени начался основной день голосования по поправкам к Конституции РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом избиркоме, 25 июня на территории региона открылись 2150 стационарных участков для голосования.

«Процесс голосования происходит максимально бесконтактно», — подчеркнули в избиркоме края.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года. В Красноярском крае к процессу наблюдения за ходом голосования привлечено более 9 тысяч общественных наблюдателей.

По данным избиркома, в первые три дня проведения общероссийского голосования на территории края проголосовали 417 тысяч человек. Это 20% от общего числа участников голосования в крае.

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