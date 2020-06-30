Анкара, , 17:16 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на фоне усилий России и Турции по прекращению боевых действий в Ливии, Франция производит действия, которые можно считать «разрушительными», сообщает 30 июня турецкое информагентство Anadolu.

Об этом глава МИД Турции заявил на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

По его словам, Франция, которая на словах поддерживает ПНС, негласно помогает противоположной стороне конфликта — Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, поставляя им оружие.

«Париж на словах отвергает поддержку путчистов, однако по факту французское оружие закупается ОАЭ и поставляется в Ливию. Париж нечестен в своих действиях», — заявил Чавушоглу.

Кроме того, он сообщил, что альянс НАТО регулярно называет присутствие России в Ливии угрозой, но при этом Франция «играет в пользу России на севере Африки».

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция занимается в Ливии «опасными играми», противоречащими обязательствам, взятым на себя Анкарой на международной конференции в Берлине, где все обязались воздерживаться от вмешательства в конфликт и соблюдать эмбарго на поставки вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии с 2011 года продолжается гражданская война, которая теперь свелась к противостоянию между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа и Ливийской национальной армией под командованием Хафтара.

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