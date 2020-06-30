Нальчик, , 17:15 — REGNUM В Кабардино-Балкарии назначен министром промышленности, энергетики и торговли Шамиль Ахубеков. Он утвержден в этой должности указом главы республики Казбека Кокова от 30 июня 2020 года, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Напомним, Шамиль Ахубеков был назначен исполнять обязанности руководителя министерства промышленности, энергетики и торговли, созданного из нескольких ранее упраздненных ведомств, в конце декабря 2019 года. Ранее он в течение полутора лет занимал пост министра промышленности.

В послужном списке министра есть также годы работы в министерстве финансов КБР в качестве замминистра.

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