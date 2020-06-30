Брянск, , 17:15 — REGNUM Три кандидата уже подали документы на должность губернатора в избирательную комиссию Брянской области, сообщили 30 июня в пресс-службе ведомства. Среди них действующий глава региона Александр Богомаз.

29 июня представил документы кандидат от политической партии «Гражданская Платформа» Дмитрий Корнилов. В этот же день подал необходимый пакет представитель КПРФ Андрей Архицкий. 30 июня избирком посетил Александр Богомаз, который идёт на выборы от «Единой России». Все кандидаты выдвинуты региональными отделениями.

Выборы губернатора Брянской области назначены на 13 сентября 2020 года.