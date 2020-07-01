Омск, , 05:01 — REGNUM В Омской области 1 июля в 08:00 по местному времени стартовал основной день голосования по поправкам к Конституции РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, с 25 июня в регионе, в том числе в Омске, открылось около 2 тысяч избирательных участков.

«Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации проходит в Омской области с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора», — заверили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 28 июня число участников голосования в Омской области составило 653 795 человек.

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