30 июня 2020 | Время чтения 3 мин

Многие сторонники Трампа недавно начали высказывать серьезные опасения по поводу того, как он ведет свою предвыборную кампанию. От него ждали не общих слов, а конкретных действий. Теперь у тех, кто поддерживает переизбрание Трампа, постепенно возвращается надежда на победу

Дарья Алексеева, , 21:44 — REGNUM 26 июня Дональд Трамп прибыл в Восточный зал Белого дома на заседание американского Консультативного совета по трудовым ресурсам. К концу этой встречи он подписал два указа: один о продлении срока полномочий Национального совета по делам американских рабочих, а другой касается того, что федеральное правительство должно уделять приоритетное внимание реальным навыкам соискателей, а не формальному подтверждению квалификации. Третий последовал вечером, им президент подтвердил свое обещание защитить памятники, мемориалы и статуи от протестующих.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Напряженный рабочий день был именно тем, чего хотели близкие помощники и союзники президента. На прошлой неделе ряд обеспокоенных сторонников Трампа предупреждали, что кампания по переизбранию президента стала опасно расфокусированной. Его призывали показывать себя человеком действия, в отличие от предполагаемого кандидата от Демократической партии Джо Байдена, который редко покидает дом. И теперь в рядах союзников появляется уверенность, что Трамп прислушался к этому призыву и встал на правильный путь.

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Дональд Трамп

Сомнения появились на прошлой неделе после катастрофического провала митинга президента в Талсе. После заявления о том, что для участия в митинге подали заявки миллион человек, картинка со стадиона была удручающей: полупустые трибуны, и президент, который провел мероприятие, ругаясь на СМИ, которые в очередной раз неправильно его обсудили. И это — после того, как на протяжении нескольких недель опросы общественного мнения давали понять, что Трамп отстает от Байдена во многих ключевых штатах, которые решат исход выборов. Подтверждением наличия проблем, с которыми сталкивается его предвыборная кампания, стал опрос, опубликованный центром Public Policy Polling: он показал, что Байден опережает Трампа на 4 пункта в Джорджии, давнем оплоте республиканцев. Как сказал об этом сохранивший анонимность бывший чиновник Белого дома, «люди не хотят слышать твиты в духе «о, горе мне», они хотят видеть, как он решает проблемы с помощью действий».

Стив Бэннон, который был назначен главным стратегом Белого дома Трампом в 2017 году, прежде чем они поссорились, был среди тех, кто публично и конфиденциально высказывался за изменение курса предвыборной кампании Трампа. «Он президент Соединенных Штатов, — сказал Бэнном в радиошоу Джона Фредерикса. — Он не кандидат. Если вы ведете себя как президент Соединенных Штатов, действуете как президент Соединенных Штатов, вы управляете как президент Соединенных Штатов, то вы будете переизбраны». Фредерикс, чье шоу принимало ряд союзников Трампа, обращающих внимание на те же самые моменты в последние дни, сам является членом консультативного совета Trump/Pence 2020. Он сказал, что по-прежнему обеспокоен тем, как кампания отклоняла опросы, которые показывали, что кампания президента дала осечку. «Кампания Трампа ведет к проигрышу, — выразил мнение Фредерикс, — Пока вы не поймете этого, вы ничего не измените. Это и есть то послание, которое мы пытаемся донести».

И он уже уточнил, что внезапная спешка исполнительных приказов и визит на прошлой неделе к пограничной стене дают основания предполагать, что сообщение было услышано. Президент, по его словам, за три дня сделал больше для разъяснения своей повестки на второй срок, чем за предыдущие шесть месяцев. Если он продолжит сам инициировать события, которые принесут пользу людям, у него будет гораздо лучший расклад, чем сейчас. Потому что без четкого манифеста на второй срок простого поношения Байдена будет недостаточно для победы на выборах.

Сторонники считают, что последние указы о занятости и охране памятников будут перекликаться с приоритетами кампании по восстановлению экономики и правопорядка. Правда, сотрудники избирательной кампании отмахнулись от идеи, что президент, который создал 2,1 миллиона рабочих мест только в 2019 году, еще должен доказывать, что он человек действия или все еще находится в соприкосновении с приоритетами избирателей. Как сказала Саманта Загер, пресс-секретарь кампании, «президент Трамп знает, как вывести экономику из глобальной пандемии: в прошлом месяце наблюдался как рекордный всплеск рабочих мест, так и рекордный скачок потребительских расходов, поскольку экономика вновь открывается и американцы возвращаются к работе».