Рим, , 16:52 — REGNUM Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони не уклонялся от уплаты налогов, а обвинительный приговор, вынесенный итальянским судом в 2013 году, был, по заявлению адвокатов Берлускони, «предрешённым», сказано в публикации в издании Il Riformista во вторник, 30 июня.

Адвокаты экс-премьера представили в суд ЕС доказательства своей позиции — аудиозаписи разговоров с участием судьи по этому делу, из которых, в случае их подлинности, следует, что имел место «заговор судей» и что решение об обвинительном приговоре для Берлускони было принято еще до разбирательства.

Адвокаты просят рассмотреть упомянутые материалы и настаивают на полном пересмотре дела и реабилитации Берлускони.