Подгорица, , 16:50 — REGNUM Национальный совет албанцев в Черногории призвал все албанские политические образования без промедления достичь соглашения об участии в выборах с помощью единого списка — «Национального списка албанцев в Черногории», сообщает RTCG.

В Национальном совете албанцев заявили, что это желание большинства албанских избирателей в Черногории, и они также полагают, что получат поддержку диаспоры.

«Настало время объединить национальные партии вокруг одной политической платформы, которая будет включать все проблемы, с которыми сегодня сталкиваются албанцы в Черногории и решать вопросы — от сохранения национальной идентичности, предотвращения ассимиляции, пропорционального и достойного представительства в учреждениях, децентрализации местного самоуправления, вопросы образования на албанском языке, уважение национальных прав, инвестиции и устойчивое экономическое развитие всех центров, где живут албанцы», — говорится в заявлении.

Напомним, что парламентские и местные выборы в Черногории пройдут 30 августа 2020 года.