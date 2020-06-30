Москва, 30 июня 2020, 16:42 — REGNUM Украина не соблюдала Минские соглашения с самого момента их подписания, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя тот факт, что продление санкций против России Совет ЕС обосновал невыполнением Минских соглашений.
Как пояснил политолог, Зеленский «уже наговорил столько в отношении Минских соглашений», что можно констатировать смерть Минского формата по инициативе Украины.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил необходимость выполнения Украиной своих обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе.
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