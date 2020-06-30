Москва, , 16:42 — REGNUM Украина не соблюдала Минские соглашения с самого момента их подписания, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя тот факт, что продление санкций против России Совет ЕС обосновал невыполнением Минских соглашений.

«На протяжении всего периода президентства Владимира Зеленского он делал всё, чтобы показать всему миру своё негативное отношение к Минским соглашениям, — сказал Шаповалов. — Поэтому в данном случае привязка Совета ЕС своего решения к Минским соглашениям абсолютно неестественна. И если раньше, два-три года назад, ещё можно было каким-то образом обсуждать корреляцию между санкциями и Минскими соглашениями, то теперь этот вопрос в принципе не стоит. Для Зеленского и его команды Минские соглашения — это самый последний приоритет».

Как пояснил политолог, Зеленский «уже наговорил столько в отношении Минских соглашений», что можно констатировать смерть Минского формата по инициативе Украины.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил необходимость выполнения Украиной своих обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе.

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