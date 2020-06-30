Москва, , 16:45 — REGNUM Фейки, призванные очернить голосование по поправкам к Конституции, создаются их авторами для отчета перед иностранными спонсорами о том, на что были потрачены деньги, выданные на антироссийскую пропаганду. Об этом 30 июня заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Те, кто эти деньги получает, должны предоставить отчёт о своей эффективности. И, разумеется, наши противники будут делать всё, чтобы сорвать и опорочить эти выборы. Каким образом отчитываться за те миллионы, которые получены? Человек получил, допустим, 10−20 тысяч долларов, и должен показать свой результат, показать свою эффективность, что он показал нарушения, вскрыл какие-то факты», — сказал Коротченко.

Однако вскрыть реальные нарушения при голосовании он не может — все законно и прозрачно. И тогда человек сам публикует свой же собственный фейк, говоря, что обнаружил нарушения. и тем самым отработал деньги, которые получил от иностранных спонсоров, заявил военный эксперт.

«Низкопробными фейками закрываются бухгалтерские отчеты за полученные кэшем огромные деньги, которые брошены на дискредитацию и нашей избирательной системы, и нашей страны, и поправок к Конституции», — отметил Коротченко.

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