Подгорица, , 16:28 — REGNUM В необъявленной войне, которая ведется против Черногории, противник пустил в ход всевозможные средства, включая биологическое оружие. Об этом заявил митрополит непризнанной Черногорской православной церкви Михаил (Мираш Дедеич) 30 июня.

По его словам, крестные ходы, которые проходят в стране в декабря 2019 года в знак протеста против Закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы канонической Сербской православной церкви, способствуют этой «биологической войне».

«Очевидно и преднамеренно Сербская православная церковь использует крестные ходы, чтобы распространять коронавирус и заразить как можно больше граждан Черногории, нанося этим ущерб черногорскому народному хозяйству и туризму», — процитировал слова Мираша Дедеича портал CDM.

По словам самозванного митрополита, все остальные религиозные сообщества в Черногории соблюдают рекомендации Национального координационного комитета по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Напомним, что в парламент Черногории в декабре 2019 года принял закон, который открывает возможность для изъятия имущества у Сербской православной церкви и его передачу неканонической Черногорской православной церкви, которая функционирует как неправительственная организация.