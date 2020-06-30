Черкесск, , 16:24 — REGNUM Жители Карачаево-Черкесии демонстрируют высокую активность на голосовании по поправкам к Конституции РФ. За пять дней с начала голосования в регионе пришли к избирательным урнам 62,6% избирателей, наделенных правом голоса, сообщила представитель республиканского избиркома Елена Джантемирова.

По её словам, общее число жителей региона, успевших принять участие в голосовании, составило 185 234 человека. При этом для обеспечения безопасности при голосовании на избирательных участках предусмотрены все меры, в том числе измерение температуры, соблюдение санитарной дистанции, регулярное проведение дезинфекции и применение средств индивидуальной защиты как сотрудниками на участках, так и избирателями.

Отметим, среди субъектов СКФО Карачаево-Черкесия оказалась вторым субъектом после Чечни, демонстрирующим высокую явку при голосовании по поправкам к Конституции РФ.

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