Киев, , 16:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что президент страны Владимир Зеленский никогда не давит на него, а лишь «советуется».

Об этом глава правительства сказал в интервью BBC-Украина, материал опубликован сегодня, 30 июня.

«Президент никогда на меня не давит и не давил, по каким либо вопросам… Кабинет министров — одна из трех ветвей власти, принимает коллегиальные решения и осуществляет исполнительную власть», — сказал Шмыгаль.

Говоря о том, что он советуется с президентом, премьер заявил, что некоторые собеседования с потенциальными министрами они проводили вместе.

«Сегодня в Украине есть уникальная ситуация, когда парламент, президент и Кабмин могут работать в одном векторе… интриги нет, воздействий, каких-либо навязываний тоже нет», — отметил Шмыгаль.

Все заявления о «давлении» со стороны Зеленского, в частности, в кадровых вопросах, он назвал «ошибочным представлением, заблуждением и неправильной шуткой».

Также в он интервью он заявил, что не получал никаких гарантий относительно срока пребывания в должности, и соответственно готов уйти в отставку в любой момент, «когда об этом попросит народ, Верховная рада или президент».

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции в конце мая президент Зеленский положительно оценил работу Шмыгаля на посту премьер-министра страны. Вместе с тем, в июне Верховная рада дважды не приняла программу действий правительства, и это означает, что у кабмина нет иммунитета от отставки.