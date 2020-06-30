Каракас, , 16:18 — REGNUM

Политика ЕС по отношению к Венесуэле — не что иное, как проявление неоколониализма, поэтому с решением Николаса Мадуро можно только согласиться, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 30 июня, комментируя высказывания президента Венесуэлы.

Как сообщалось ранее, Мадуро заявил, что представитель ЕС в Венесуэле Изабель Бриланте должна покинуть территорию страны в течение 72 часов. Такое решение стало ответом на введение ЕС санкций против местных чиновников. «Хватит европейского колониализма по отношению к Венесуэле», — сказал Мадуро.

Читайте также: Мадуро потребовал от представителя ЕС покинуть Венесуэлу

«В его позиции по отношению к Европейскому союзу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро можно только согласиться. Политика ЕС по отношению к Венесуэле характерна, это не что иное, как проявление неоколониализма. С какой стати санкции, с какой стати ЕС считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы? Разве законное правительство приглашало Брюссель «содействовать мирному демократическому урегулированию»?