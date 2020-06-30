Каракас, 30 июня 2020, 16:18 — REGNUM
Политика ЕС по отношению к Венесуэле — не что иное, как проявление неоколониализма, поэтому с решением Николаса Мадуро можно только согласиться, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 30 июня, комментируя высказывания президента Венесуэлы.
Как сообщалось ранее, Мадуро заявил, что представитель ЕС в Венесуэле Изабель Бриланте должна покинуть территорию страны в течение 72 часов. Такое решение стало ответом на введение ЕС санкций против местных чиновников. «Хватит европейского колониализма по отношению к Венесуэле», — сказал Мадуро.
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