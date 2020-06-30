Москва, , 16:22 — REGNUM Финансирование информационной кампании по дискредитации голосования по поправкам к Конституции РФ исчисляется сотнями миллионов долларов. Об этом 30 июня заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, авторы многочисленных фейков, призванных очернить голосование по поправкам, делают это не из политических убеждений. Ими движет не идеологический, а финансовый интерес.

«Это не просто фейки — это отлаженный бизнес. Ходорковский, западные некоммерческие организации, фонды в общей сложности где-то на дискредитацию и срыв голосования по поправкам сосредоточили бюджет в 250 млн долларов. Это «кеш», разумеется, это не финансовые проводки. Разным способом эти деньги доставляются», — сказал Коротченко.

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