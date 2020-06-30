Киев, , 16:03 — REGNUM В ближайшее время рейтинг президента Украины Владимира Зеленского просядет еще более существенно, чем до сих пор, заявил 30 июня политический эксперт Алексей Голобуцкий, комментируя результаты последних соцопросов.

Эксперт отмечает, что когда в стране начнутся массовые увольнения и сокращения зарплат из-за коронавирусного кризиса, даже рейтинг в 30% будет казаться недостижимым потолком.

«Что подводит нас к высокой вероятности досрочных парламентских выборов, возможно, одновременно с местными. Потому весь этот негатив Зеленскому надо будет на кого-то слить», — анализирует ситуацию политолог.

По его информации, то, что часть проблем будет перегружена на премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство — уже доказанный факт.

«Можно с высокой вероятностью констатировать, что осени правительство Шмыгаля не переживет. Вот только масштаб накопленного на тот момент негатива не позволит заметно поднять рейтинг президента одной только отставкой правительства. Соответственно, останется один вариант: попытаться сбросить негатив еще и на парламент», — отметил Голобуцкий.

Он отметил, что депутатов много и «накосячили» они достаточно — поэтому вполне вероятно, что в офисе президента уже подсчитывают, сколько процентов рейтинга Зеленского отыграют на прекращении деятельности Рады этого созыва.

ИА REGNUM отмечает, что накануне были опубликованы данные социологического опросаКиевского международного института социологии, согласно которым рейтинг одобрения Зеленского в июне 2020 года впервые упал ниже 40%. По данному опросу, сейчас на Украине больше тех, кто не одобряет действия и заявления президента, чем тех, кто их поддерживает.

Сегодня же были обнародованы данные опроса, проведенного Центром Разумкова, согласно которым президент остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения — 41%, но и уровень недоверия к нему составил рекордный 51%.