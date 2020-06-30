Стокгольм, , 16:06 — REGNUM В своем стремлении ограничить миграционные потоки в Швецию Социал-демократы, контролирующие правительство во главе с премьер-министром Стефаном Лёвеном, готовы пойти на противостояние с «Зелеными». Однако удар для Социал-демократов был нанесен с другой стороны, — некоторые члены открыто выступили против установления квоты на прием новых иммигрантов и беженцев, тем самым внеся раскол в ряды своей партии. Об этом 30 июня сообщила газета Aftonbladet.

Напомним, что за прошедшие входные над Швецией отчетливо нависла угроза политического кризиса, так как Социал-демократы инициировали переговоры с представителями других партий по вопросу установления предельных показателей для приема новых иммигрантов. Однако к обсуждению не были допущены «Зеленые», которые вместе с Социал-демократами образуют коалиционное правительство. Лидер «Зеленых» и заместитель премьер-министра Стефана Лёвена Исабелла Лёвин уже заявила о возможном выходе из правительства.

Однако теперь для Стефана Лёвена и его партии возникла другая проблема, — члены его партии Социал-демократов также критикуют установление квот на прием иммигрантов, считая, что данный шаг является нарушением прав человека.

«Данное ведение целевого объема противоречит праву человека на убежище. Я и другие члены партии проголосуем против этого», — заявил депутат Риксдага от Социал-демократов Магнус Манхаммар.