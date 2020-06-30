Москва, , 15:55 — REGNUM Сложно предположить, что власти Украины могут иметь мнение, отличное от того, которого придерживаются в Вашингтоне, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что Совет ЕС вновь продлил санкции против России, аргументировав это невыполнением Минских соглашений.

«Это Украина не соблюдает Минские соглашения, так как управляется извне, — сказал Мухин. — Из США. И поэтому сложно предположить, что власти Украины имеют мнение, отличное от того, которое есть в Вашингтоне. Киев не исполняет Минские соглашения, но сваливает это на Россию, и Совет ЕС продолжает продлевать санкции, делая вид, что во всём виновата Россия. Политическая шизофрения, на мой взгляд, здесь налицо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, также 29 июня в США вступили в силу ужесточённые экспортные ограничения в отношении России.

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