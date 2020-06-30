Москва, 30 июня 2020, 15:55 — REGNUM Сложно предположить, что власти Украины могут иметь мнение, отличное от того, которого придерживаются в Вашингтоне, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что Совет ЕС вновь продлил санкции против России, аргументировав это невыполнением Минских соглашений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, также 29 июня в США вступили в силу ужесточённые экспортные ограничения в отношении России.
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