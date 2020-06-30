Москва, , 20:21 — REGNUM «Полнейшее безобразие, что сейчас творит Министерство образования и науки», — заявил на заседании президиума РАН по итогам Общего собрания Академии наук академик Роберт Нигматулин.

« Я хочу жестко сформулировать: министерство саботирует проведение научно-исследовательских работ, особенно там, где задействован флот. Нужно стукнуть кулаком и обратиться к высшим, которые курируют эти флотские дела! Иначе все экспедиции будут срываться. В этом году они не дали деньги на ремонты, мы что-то выцарапываем. Экспедиция в Антарктику, которая предусмотрена, будет сделана на неполноценно оборудованных судах. А ведь эта экспедиция делается по распоряжению президента страны! Безобразие! Полнейшее безобразие, что сейчас творит Министерство образования и науки «, — возмутился академик Нигматулин.

На позитивный тренд в отношениях РАН с обновленным Министерством науки и высшего образования не раз указывал президент Академии наук РФ Александр Сергеев. Тем не менее многие ученые не согласны — пока позитивных изменений не видно. Особенно по проблемам научного флота и судов. Причина проста — в министерстве нет специалистов, знакомых с проблемами научного флота. А якобы конструктивный настрой обновленного министерства и его главы — лишь слова.

« Говорят, пришли новые люди , — отметил Роберт Нигматулин. — Я боюсь, что эти новые люди абсолютно ничем не лучше предыдущих. По-моему, писания писем и телефонных разговоров недостаточно, нужно уже, как говорится, стукнуть кулаком и обратиться в более верхние инстанции! Потому что безобразие: экспедиции срываются. Кстати, экспедиции, о которых говорил академик Пармон, речные, они вообще копейки по сравнению с океанскими. Это копеечные траты, и даже на них они срывают все заказы ».

» У теруправлений исключительно полномочия, связанные с хозяйственной деятельностью и финансами », — посетовал в свою очередь глава СО РАН академик Валентин Пармон. Ученых, по его словам, даже не информируют о решениях и деятельности чиновников. « Смотрите сайты », — так очертил форму взаимоотношений Пармон. Он особо отметил « большие проблемы с флотом, который должен функционировать для Байкала и наших рек — мы без него ничего сделать не можем ». Денег на проведение геологических экспедиций министерство не выделяет. Академик рассказал и о сложном положении научно-исследовательской станции «Остров Самойловский». Она построена в 2010 году с целью изучения Арктики. Сейчас она оказалась под угрозой закрытия — это тоже вина министерства.

« Станция существовала в основном на деньги приезжающих иностранных специалистов. В связи с вирусом к нам не приезжают, а станция должна существовать. Если она будет «заморожена», то «разморозить» ее дальше будет нельзя. Это не очень большие деньги, но то, что требуется для поддержания », — сообщил Валентин Пармон.

Президент РАН готов помочь сибирякам в общении с Минобразования. При этом он не считает нужным обращаться в высшие инстанции — «стукнуть кулаком», как предложил академик Нигматулин. Глава РАН сообщил, что просил министра Фалькова провести совместное совещание с академической общественностью по проблемным кейсам.