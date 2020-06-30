Москва, , 15:48 — REGNUM Попытки Евросоюза возложить на РФ ответственность за невыполнение Украиной Минских соглашений выглядит как форменное издевательство, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что Совет ЕС решил продлить секторальные экономические санкции против РФ, обосновав это тем, что Минские соглашения так и остались невыполненными.

«Это форменное издевательство! — сказал Мухин. — Киев отказывается выполнять Минские соглашения, а в их неисполнении обвиняют Россию. Почему были продлены санкции? По настоянию США. Европа по-прежнему находится в состоянии ограниченной суверенности, и США прямым, самым непосредственным образом, с помощью Государственного департамента Америки раз в полгода унижают европейцев, заставляя их продлевать санкции».

При этом Мухин подчеркнул, что хотя всё больше европейских политиков говорят о вреде этих санкций и о том, что Европа должна обрести больше суверенности, дальше разговоров дело не идёт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство представителей германского бизнеса, работающего в России, выступают против санкций Евросоюза в отношении РФ и видят необходимость в отмене ограничительных мер.

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