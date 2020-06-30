Дамаск, , 15:47 — REGNUM

Так называемый «механизм деконфликтинга» работал на поддержку подконтрольных США и их союзникам антиправительственных террористических группировок, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 30 июня, комментируя высказывания постоянного представителя США при ООН Келли Крафт.

Как сообщалось ранее, Крафт на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что решение России выйти из «механизма деконфликтинга» ООН в Сирии «абсолютно неприемлемо» и имеет целью «создание новых препятствий для гуманитарной помощи». Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что решение было принято потому, что ряд объектов, которые выдавались за гуманитарные, фактически использовались террористами. Также Небензя напомнил, что участие в «механизме деконфликтинга» — добровольная договоренность.

«Американцы, видимо, рассчитывали, что наша страна, чьи представители законно присутствуют на территории Сирии, будет неизменно согласна с ограничениями, которые на неё будут накладывать страны, присутствующие в Сирии незаконно. Это не так.

Так называемый «механизм деконфликтинга», то есть относительно свободного передвижения по стране конвоев с гуманитарной помощью и наличия неких «гуманитарных зон», на деле, в случае с западными странами, работал на поддержку подконтрольных США и их союзникам антиправительственных террористических группировок. При этом собственно улучшение гуманитарной ситуации в Сирии активно тормозилось и тормозится в результате применяемых к законному правительству этой страны западных санкций.

Обострение ситуации в Сирии для нас чревато. Турция уже давно там нам не союзник и даже не партнёр, но — противник. Для нас же сирийский театр военных действий находится на значительном удалении, а с точки зрения транспортных возможностей, особенно морских, мы в этом регионе всё ещё не можем сравниться с американцами. Тем не менее условием прочного урегулирования ситуации в Сирии является ликвидация там баз террористов и самого их присутствия.