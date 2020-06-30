Брюссель, , 16:14 — REGNUM Странам-участницам Североатлантического альянса (НАТО) не нужно бояться вести диалог с Россией. Такое мнение 30 июня высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления на видеоконференции германского института GIGA.

«Мое послание всем союзникам по НАТО: не надо бояться говорить с Россией», — заявил генсек альянса добавив, что имеет большой опыт общения с российской стороной по сотрудничеству России и Норвегии.

Также он отметил, что РФ является соседом НАТО и потому альянс заинтересован в деэскалации ситуации, а также предупреждения новой гонки вооружения и холодной войны.

«Диалог — лучший путь взаимодействия с Россией. Если она будет нам противостоять, — конечно, мы будем готовы ответить», — подчеркнул Столтенберг и отметил, что, если РФ покажет свою готовность к сотрудничеству с НАТО, изменив свое поведение, альянс к этому тоже будет готов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что России стоит проявлять по отношению к Афганистану «более конструктивную политику».