Киев, , 16:16 — REGNUM Через 1,5−2 месяца ракетный комплекс «Нептун» может быть принят на вооружение ВСУ, заявил генеральный директор КБ «ЛУЧ» Олег Коростелев, сообщила 30 июня пресс-служба концерна «Укроборонпром».

"По результатам успешно проведённых испытаний, уже через 1,5−2 месяца ракетный комплекс «Нептун» может быть принят на вооружение ВСУ», — рассказал он.

Коростелев отметил, что примерно через 1,5 года первый дивизион «Нептунов» передадут украинским силовикам.

Напомним, «Нептун» предназначен для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн, масса боевой части ракеты 150 кг, скорость ракеты составляет 900 км/час, а дальность полёта — до 280 км.

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