Киев, , 15:42 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского начали продавать «русскую угрозу», заявил 30 июня политический эксперт Семен Уралов, комментируя многочисленные заявления из Киева о возможном военном вторжении России.

Политолог заявил, что эти заявления стоит рассматривать в контексте обрушения рейтингов президента Зеленского и «Слуги народа».

«Никакого позитива по выходу из глубокого кризиса предложено не было: бандитов не разоружили, мира в обществе и порядка в государстве не наблюдается. Поэтому единственное, что остаётся — вытащить из комода запыленную идеологему внешнего врага: «давайте сплотимся, иначе Россия нападёт»», — отмечает Уралов.

Вместе с тем, специалист подчеркивает, что чем больше правящие элиты в Киеве продают «русскую угрозу», тем больше растет недоверие к ним.

«Поэтому можно только приветствовать такое поведение киевских элит — в конечном результате это приведёт к восстановлению доверия к России и русскому народу», — делает он вывод.

ИА REGNUM напоминает, что накануне заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что стране следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе. Заявление дипломата поддержали в экспертной среде. До этого похожие заявления делали и другие украинские политики, кроме того, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генералБен Ходжесдопустил, что в сентябре этого года Россия может вторгнуться в Херсонскую область Украины.