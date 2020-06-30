Москва, , 15:31 — REGNUM В Госдуме назвали циничным предложение сенатора-республиканца Джона Тьюна о покупке у Турции С-400 якобы для разрешения противоречий между Турцией и США, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

«Предложение сенатора-республиканца Джона Тьюна о покупке у Турции С-400 якобы для разрешения противоречий между Анкарой и Вашингтоном беспринципно, цинично, но, надеюсь, вряд ли будет возможно и принято к рассмотрению турецкой стороной», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Целью закупок С-400 для Турции был, в том числе контроль воздушного пространства с помощью российских ЗРК для обеспечения национальной безопасности и суверенитета, напомнил парламентарий.

«Вряд ли Анкара откажется от этих целей ради мнимой выгоды. Тем более, что даже санкции США не вынудили турецкое руководство разорвать договоренности», — рассуждает он.

«И далеко не последний фактор: думаю, что в Турции также осознают, что даже гипотетическое обсуждение подобного реэкспорта может осложнить двусторонние отношения с Россией, подорвать доверие в рамках стратегического партнерства». — добавил Слуцкий.