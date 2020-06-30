Ставрополь, , 15:33 — REGNUM Ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) — крупнейшего вуза округа — Дмитрий Беспалов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Свою гражданскую позицию он выразил на одном из избирательных участков в Ставрополе, сообщили ИА REGNUM 30 июня в управлении по информполитике правительства края.

Беспалов считает, что каждый гражданин страны должен прийти на участок и определить, «по какому пути развития будет следовать российское общество». При этом он уверен, что каждый найдет в обновленной Конституции то, что ему импонирует.

«Хотел бы особо выделить поправки, связанные с поддержкой детей. Мне, как и многим, близка та их часть, которая указывает, что именно они являются важнейшим приоритетом государственной политики РФ», — отметил ректор.

Беспалов также указал на значимость поправок о конституционной поддержке русского языка. По его словам, СКФУ всегда выступал за поддержку российской гражданской идентичности и русского языка на Северном Кавказе.

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