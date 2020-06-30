Брюссель, , 15:22 — REGNUM Одобрение высшим законодательным органом КНР законопроекта о национальной безопасности в Гонконге очень обеспокоило Еврокомиссию. Об этом заявила 30 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что в ЕК знают о согласовании законопроекта постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей. Напрямую контактируя с руководством КНР, представители ЕС не раз заявляли, что предлагаемый закон не соответствует базовому законодательству Гонконга и международным обязательствам Китая, добавила председатель ЕК.

«Мы очень сильно обеспокоены этим вопросом», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила и о том, что в ЕС предупреждали Китай о возможных «негативных последствиях», которые грозят бизнесу и репутации КНР из-за этого закона. Еврокомиссия находится в тесном контакте с международными партнерами по данному вопросу, указала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня закон о нацбезопасности Гонконга был единогласно принят постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, а затем утверждён председателем КНР Си Цзиньпином.

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