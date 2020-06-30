Новосибирск, , 15:13 — REGNUM На некоторых избирательных участках Новосибирской области 1 июля будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней, а протоколы изготовят с применением QR-кода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, КОИБы будут использованы на 317 избирательных участках в Новосибирске. Изготовление протокола об итогах голосования с QR-кодом будет применяться на 1 695 участках для голосования.

В региональной избирательной комиссии отметили, что в день общероссийского голосования новосибирцы смогут проголосовать двумя способами: в помещении для голосования на избирательном участке и вне помещения («на дому»).

Голосование 1 июля пройдёт на 2013 новосибирских избирательных участках, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций.

Все желающие члены избиркомов, задействованные в работе на общероссийском голосовании, протестированы на коронавирус.