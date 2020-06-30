Киев, , 15:14 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины обратилось к послу Франции на Украине Этьену де Понсену с просьбой отреагировать на «незаконный» визит французских депутатов Европарламента в Крым, сообщила 30 июня пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила о недопустимости контактов граждан Франции с представителями властей Крыма и попросила отреагировать на визит делегации во главе с депутатом Европарламента Тьерри Мариани, который продлится с 30 июня по 2 июля 2020 года.

В свою очередь, посол Франции заявил, что официальный Париж неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не возьмут деньги, если Россия вдруг предложит некие «компенсации» за утрату Украиной Крыма.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения волеизъявления жителей полуострова стал государственный переворот, который уничтожил законную власть на Украине.