Бишкек, , 15:12 — REGNUM Члены семьи бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выступили с заявлением о том, что его «намеренно заразили коронавирусом в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности», передает «Knews».

»СИЗО ГКНБ уже превратилось в рассадник инфекции. Среди следственно-арестованных выявили COVID-19 как минимум у 10 человек. Атамбаев был заражён вследствие некомпетентного исполнения служебных обязанностей и профилактики заболевания сотрудниками СИЗО ГКНБ, с которыми он контактируют ежедневно», — подчеркивает Кадырбек Атамбаев, сын экс-президента.

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В госкомитете нацбезопасности выступили с опровержением, отметив при этом, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев мог заразиться, контактируя с адвокатом, у которого выявлены симптомы вирусной инфекции, пишут «Vesti.kg».

Представители спецслужб обвинили членов семьи экс-главы государства в попытке «сокрыть его преступные деяния» и «целенаправленно ввести общественность в заблуждение и перевести уголовные дела в политическую плоскость».

В ГКНБ утверждают, что накануне, 29 июня, Алмазбек Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, после чего ему провели ПЦР-тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

«В настоящее время Атамбаев находится в клинической больнице управления делами президента и правительства на стационарном лечении, где адвокаты и врачи беспрепятственно могут проводить встречи с ним», — подытожили представители спецслужб Киргизии.

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