Иркутск, , 15:05 — REGNUM Обращение к главному военному прокурору РФ Валерию Петрову с просьбой возобновить расследование уголовного дела по факту смерти военнослужащего Дмитрия Вебера, погибшего в Воронеже в апреле 2020 года, направил депутат Государственной думы Александр Якубовский («Единая Россия»).

«Обратился к главному военному прокурору РФ Валерию Петрову с просьбой возобновить расследование уголовного дела по факту смерти военнослужащего Дмитрия Вебера и взять его под контроль Главной военной прокуратуры», — написал на своей странице в Facebook Якубовский.

Он рассказал, что к нему обратилась жительница Иркутской области Ирина Самедова, которая рассказала, что тело её приёмного сына было найдено в Воронеже на территории авиазавода. Причиной смерти назвали суицид, однако родственники в эту версию не верят.

«Независимая экспертиза показала, многие травмы были нанесены при жизни тупым предметом неоднократно. Версии причины суицида в разговорах с Ириной следователь неоднократно менял. 26 июня, по её словам, посоветовал ей смириться. В тот же день уголовное дело было закрыто. Чудовищная история. Речь идёт о смерти 19-летнего парня, по сути ребёнка, которого избили. Халатное отношение к расследованию и циничное — к горю родственников поражают. Это подрывает доверие ко всему институту военной службы в России», — написал Якубовский.

Депутат считает, что причины смерти Дмитрия Вебера должны быть «тщательно изучены и обнародованы», он также настаивает на правовой оценке действий тех, кто закрыл дело.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19-летний рядовой Вебер родом из Иркутской области, служивший под Брянском и находившийся в Воронеже для репетиции парада, был найден мёртвым рядом с котельной Воронежского авиазавода 5 апреля.

В пресс-службе ЗВО ИА REGNUM ранее сообщили, что «растиражированная в ряде СМИ информация о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащего одной из воинских частей Западного военного округа, в апреле 2020 года покончившего жизнь самоубийством в Воронежской области, не соответствует действительности. Командованием воинской части, в которой проходил службу военнослужащий, совместно с правоохранительными органами были в установленном порядке проведены все необходимые проверочные мероприятия и экспертизы, установившие, что смерть военнослужащего наступила в результате суицида».

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