Ржев, Тверская область, , 15:03 — REGNUM Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня возложили цветы к мемориалу Советскому солдату в Тверской области. Ржевский мемориал после торжественной церемонии считается официально открытым.

Во время церемонии были исполнены государственные гимны России и Белоруссии. Владимир Путин выступил с обращением.

«Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией — страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков, — сказал российский лидер. — Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи».

Путин посчитал необходимым напомнить об основном дне голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. В своём выступлении он отметил: «Мы голосуем не просто за поправки, обличённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам».

«Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков», — сказал президент России.

Ржевский мемориал символизирует жертвенный подвиг солдат Красной Армии, в которой во время Великой Отечественной войны сражались уроженцы всех республик СССР. Финансирование строительства мемориала на месте тяжёлых кровопролитных боёв осуществлялось за счёт средств российского бюджета, а также Союзного государства России и Белоруссии.

Напомним, что с 2019 года Александр Лукашенко считает Отечественную войну 1812 года и Великую Отечественную войну «не нашими войнами». Его скандальные заявления на эту тему возмутили не только белорусское общество, но и международную общественность.

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Также напомним, власти Белоруссии создают препятствия в проведении международной акции памяти «Бессмертный полк». Минюст Белоруссии третий год препятствует государственной регистрации одноименной общественной организации.

После торжественной церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом запланированы переговоры лидеров Союзного государства о перспективах двустороннего сотрудничества. В самой Белоруссии сейчас проходит президентская кампания — Александр Лукашенко участвует в ней шестой раз. Он бессменно правит с 1994 года. В конце 2019 года Лукашенко заблокировал углубление экономической интеграции в формате Союзного государства.