Москва, , 15:02 — REGNUM Правительство РФ упустило возможность поддержать население и навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства и пошло на повышение с 1 июля тарифов ЖКХ, в среднем тарифы вырастут на четыре процента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он напомнил, что на фоне пандемии коронавируса и спада экономики «Справедливая Россия» предложила правительству отказаться от индексации «коммуналки», а вместо этого продумать меры государственной поддержки тех предприятий ЖКХ, которые предоставляют свои услуги по экономически обоснованным тарифам.

«К сожалению, нас не услышали. В правительстве посчитали, что в таком случае отрасль столкнется с серьёзным недофинансированием и лишится источников для развития. Уверен, результат будет обратным и хуже станет всем: вслед за повышением тарифов вырастут неплатежи, никакого притока инвестиций в ЖКХ не произойдет, зато усилится социальная напряженность», — заявил Миронов.

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