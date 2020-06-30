Черкесск, , 14:58 — REGNUM Вопрос о внесении изменений в Конституцию РФ давно назрел, и поэтому голосование, которое проходит в нашей стране в эти дни, является очень важным для каждого гражданина. Голосуя за изменения, мы голосуем за стабильное будущее для российских граждан на многие годы. Такое мнение высказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Голосуя за предложенные поправки, мы отдаем свои голоса за стабильное и защищенное будущее наших детей, следующих поколений россиян», — заявил глава региона после того, как исполнил свой гражданский долг на одном из избирательных участков в городе Черкесске, куда он пришел в сопровождении своих дочерей.

Как отметил Темрезов, измененная Конституция будет «соответствовать новым требованиям и потребностям граждан и государства», подтверждать, что «Россия — сильное, суверенное и социальное государство с сильным национальным лидером».