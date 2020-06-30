Киев, , 14:58 — REGNUM Дела, в которых фигурируют представители прежней власти, включая экс-президента Украины Петра Порошенко, не являются политически мотивированными, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 30 июня в интервью «BBC Украина».

«В тех делах, которые продолжаются против политиков предыдущих генераций, я не вижу политического заказа. Они должны быть рассмотрены и должны быть решения. Или этих политиков признают виновными, или снимут с них обвинения», — сказал глава правительства Украины.

Шмыгаль добавил, что не испытывает радости из-за того, что в отношении Порошенко заведены уголовные дела, поскольку «расследования против руководителей государства — это всегда дестабилизация и неприятный момент для страны».

Тем не менее премьер-министр Украины уверен, что ответственность должна быть для всех, независимо от должностей и рангов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко проигнорировал допрос в государственном бюро расследований (ГБР). По словам его адвоката, вызов при помощи публикации видео является незаконным и не обязательным для исполнения.

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