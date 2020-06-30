Ржев, Тверская область, , 14:41 — REGNUM Стремление защитить правду о победе в Великой Отечественной войне едино для России и Белоруссии. Об этом заявил 30 июня белорусский президент Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

«Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться», — подчеркнул Лукашенко.

Россия и Белоруссия заплатили за мир миллионами человеческих жизней. Открытие мемориала подо Ржевом говорит о реальной связи времён и поколений, это нить, соединяющая воевавшие народы, добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня открыли в Тверской области мемориал павшим в Ржевской битве воинам.

Читайте также: Путин и Лукашенко возложили цветы к Ржевскому мемориалу