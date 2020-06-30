Смоленск, , 14:32 — REGNUM Пять кандидатов на пост губернатора Смоленской области сдали документы для выдвижения, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

В частности, 29 июня в избирком принесли документы Андрей Митрофаненков, выдвинутый региональным отделением КПРФ, и Ольга Калистратова, выдвинутая реготделением «Справедливой России». Ранее в избиркоме приняли документы на выдвижение от кандидата реготделения «Казачьей партии Российской Федерации» Виктора Степченкова, кандидата реготделения Всероссийской политической партии «За справедливость» Виталия Клюкина, самым первым документы в избирком отнёс действующий глава региона Алексей Островский, выдвинутый ЛДПР.

Выдвижение кандидатов на должность губернатора Смоленской области осуществляется в период с 16 июня по 5 июля. Правом выдвижения кандидатов обладают исключительно избирательные объединения, выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения законом не предусмотрено.