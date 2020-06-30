Пекин, , 14:29 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятого Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей — парламентом страны. Об этом сообщает 30 июня агентство «Синьхуа».

В тексте указа говорится, что закон публикуется сейчас и вступает в силу с момента публикации.

Китайские парламентарии приняли закон единогласно, в голосовании приняли участие 162 законодателя. Также одобрено включение правового акта в приложение 3 Основного закона Гонконга.

Как сообщало ИА REGNUM, «Закон о защите национальной безопасности специального административного района Гонконга КНР» направлен на предотвращение таких действий, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с внешними силами. Он также предусматривает наказание за них.

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