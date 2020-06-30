Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Представители ООН обратились к властям КНДР с просьбой предоставить информацию о предполагаемых жертвах исчезновений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Рабочей группы ООН по насильственным и недобровольным исчезновениям (WGEID).

Отмечается, что в докладе были зафиксированы итоги 120-й сессии рабочей группы.

Список предполагаемых жертв пополнился семью лицами, пропавших в промежутке между 1970 и 2017 годами.

Известно, что в сентябре 2019 года рабочая группа ООН запросила у КНДР информацию о 35 предполагаемых жертвах исчезновений, в феврале текущего года — информацию о 11 гражданах Южной Кореи, похищенных в 1969 году, а 25 мая — информацию о пропавших в годы Корейской войны (1950−1953 гг) и после 2000 года.

Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям создана в 1980 году по инициативе Генеральной Ассамблеи для рассмотрения случаев особенно серьезных по своему характеру конкретных нарушений прав человека, имеющих место во всем мире.