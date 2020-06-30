Ржев, Тверская область, , 14:20 — REGNUM В России всегда будут помнить о той высокой цене, которую заплатил советский народ за победу над нацизмом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

«Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу. Какой удар приняла на себя и отразила Красная армия. В едином строю сражались представители всех республик, всех национальностей Советского Союза», — заявил Путин.

«Домой не вернулись, погибли в боях, в плену, в госпиталях больше 8,5 млн бойцов Красной армии, и это ещё по-прежнему не окончательные данные. Ржевский мемориал — ещё один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас и Европу, и весь мир от нацизма», — продолжил он.