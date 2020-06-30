Грозный, , 14:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин должен стать российским лидером на пожизненной основе. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с местными властями.

«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе», — сказал Кадыров.

По его словам, поправки, предлагаемые для внесения в Конституцию РФ, усиливают государственные позиции, и в этой связи каждый гражданин России должен проголосовать.