Ржев, Тверская область, , 14:15 — REGNUM Значение затяжной и кровопролитной битвы под Ржевом в победе советского народа над нацизмом трудно переоценить. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

«Ещё не так давно в официальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало, скупо рассказывали о тех событиях и сами участники — слишком тяжело было вспоминать страшную так называемую Ржевскую мясорубку. Ожесточённые, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли», — заявил Путин.

Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия — погибли, были ранены, пропали без вести более 1 млн 300 тыс. человек, напомнил он.«Чудовищная, просто немыслимая цифра. Значение этой затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромна. Она окончательно показала врагу — пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно. Как невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины», — указал президент.

«За каждым павшим вновь поднимался в бой советский солдат. Невероятная ярость этой борьбы изматывала врага. Сокрушала, подтачивала гигантскую военную машину Третьего рейха. Бои подо Ржевом шаг за шагом, день за днём приближали триумфальный исход Сталинградского сражения. Долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождения Белоруссии, Украины, Прибалтики — тот самый окончательный, решительный перелом в ходе всей Второй мировой войны», — подчеркнул Путин.