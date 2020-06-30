Москва, 30 июня 2020, 14:10 — REGNUM То, что голосование по поправкам к Конституции проводится в течение недели, не создает каких-либо системных проблем, хотя полностью исключить ошибки и нарушения из-за человеческого фактора невозможно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 30 июня, президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.
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Системных проблем нет, есть человеческий фактор: о контроле за голосованием
«Я думаю, мы можем быть спокойны за работу наблюдателей на этом голосовании и в целом за контроль над ним. И на уровне технологий, и на уровне работы наблюдателей настроена четкая система, она работает. Все ошибки и нарушения, которые могут возникать, обусловлены только человеческим фактором.
Есть правила доступа к бюллетеням, которые делают невозможным ни их исчезновение, ни их «добавление». Наблюдатели на участках в большинстве регионов дежурят по очереди, но в этом нет проблемы, потому что представителей общественных организаций и политических партий, а также просто неравнодушных граждан вполне достаточно.
Все особенности нынешнего голосования никак не влияют на само волеизъявление, они влияют только на процедуру. И, судя по тому, что мы видим в регионах, работу в непривычном режиме уже успели наладить должным образом«, — отметил Александр Точенов.
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.