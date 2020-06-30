Москва, , 14:10 — REGNUM То, что голосование по поправкам к Конституции проводится в течение недели, не создает каких-либо системных проблем, хотя полностью исключить ошибки и нарушения из-за человеческого фактора невозможно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 30 июня, президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

« Я думаю, мы можем быть спокойны за работу наблюдателей на этом голосовании и в целом за контроль над ним. И на уровне технологий, и на уровне работы наблюдателей настроена четкая система, она работает. Все ошибки и нарушения, которые могут возникать, обусловлены только человеческим фактором.

Есть правила доступа к бюллетеням, которые делают невозможным ни их исчезновение, ни их «добавление». Наблюдатели на участках в большинстве регионов дежурят по очереди, но в этом нет проблемы, потому что представителей общественных организаций и политических партий, а также просто неравнодушных граждан вполне достаточно.