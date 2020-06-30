Киев, , 14:07 — REGNUM Если бы выборы в Верховную раду Украины проходили в ближайшее время, проходной барьер в 5% преодолели бы четыре политические партии.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, представленные сегодня, 30 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Победу на выборах в парламент, согласно данным опроса, одержала бы партия Зеленского «Слуга народа», но рейтинг политической силы за последнее время значительно снизился.

Социологи отмечают, что за «Слугу народа» готовы отдать свой голос 20,5% всех респондентов, или 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

Кроме того, за «Оппозиционная платформу — За жизнь» готовы голосовать соответственно 14% и 22%, за «Европейскую солидарность» Порошенко ˗ соответственно 10% и 16%, за партию «Батькивщина» Тимошенко 6% и 8,5% респондентов.

Остальные партии не преодолели бы барьер в 5%, причем отставание является довольно существенным. Ближайший претендент, партия «Гражданскую позицию» имеет рейтинг соответственно 2% и 3%.

Исследование было проведено с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине был обнародован соцопрос, согласно которому в настоящий момент в стране уже больше тех, кто не одобряет действия и заявления президента страны Владимира Зеленского, чем тех, кто их поддерживает.