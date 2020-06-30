Ржев, Тверская область, , 14:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко возложили цветы к Ржевскому мемориалу советскому солдату, передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня.

Открытие Мемориала стало одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.

Памятник, который создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов в память о солдатах Великой Отечественной войны, получит статус филиала Музея Победы на Поклонной горе в Москве.