Ржев, Тверская область, , 14:00 — REGNUM На голосовании по поправкам к Конституции России важен голос каждого гражданина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин, во время обращения к гражданам России.

«Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор. Завтра 1 июля — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас — самый важный. Самый главный», — заявил Путин.

Президент напомнил, что голосование уже идёт несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей.

«Вновь обозначу свою позицию, она чёткая, неизменная и абсолютно твёрдая: обновлённый текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — подчеркнул президент.