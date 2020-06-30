, 13:58 — REGNUM В Чувашии появились два новых претендента на пост главы Чувашии, оба планируют участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев. Всего в настоящее время известны имена восьми претендентов, в том числе двух однофамильцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Документы в избирком подал 61-летний Николай Коклейкин, который был членом ЦИК Чувашии прошлого созыва от КПРФ, а сейчас входит в состав муниципальной избирательной комиссии Чебоксар от регионального отделения партии «Гражданская платформа».

Ещё одним самовыдвиженцем является 46-летний предприниматель Андрей Ильдеменов, который живёт в Мытищах (Московская область), а его малой родиной является Чувашия.

Ранее прошли региональные конференции четырёх парламентских партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР), где также определились с кандидатами на выборах главы Чувашии. ЕР и СР поддержали врио главы Чувашии Олега Николаева, который является членом партии «Справедливая Россия», но баллотируется как самовыдвиженец. Единороссы пояснили, что доверяют президенту Владимиру Путину, который назначил Николаева в качестве врио 29 января 2020 года. Не будет выставлять своего кандидата на выборах и региональное отделение партии «Родина», поддержав Олега Николаева. Отметим, что Николаев уже подал документы в республиканский ЦИК.

Две другие парламентские партии будут представлять депутаты Госсовета, которые работают на профессиональной основе: от КПРФ выдвигается 41-летний Александр Андреев, от ЛДПР планирует принять участие 33-летний глава фракции Константин Степанов.

Отметим, что в выборах главы Чувашии могут принять участие двое Степановых: помимо представителя ЛДПР, на высший пост претендует 67-летний Николай Степанов, возглавляющий региональное отделение «Российской партии пенсионеров за справедливость». В настоящее время он является выдвинутым кандидатом. Одни считают это совпадением, другие заверяют, что в политике не может быть случайностей, отсылая к выборам 2015 года. Напомним, тогда на выборах главы Чувашии от партии пенсионеров выдвигался Геннадий Иванов, однако зарегистрироваться ему не удалось.

Напомним, что с кандидатом определилась ещё одна партия. От «Патриотов России» документы в ЦИК Чувашии подал документы 39-летний предприниматель, депутат собрания депутатов Чебоксарского района Сергей Матвеев. Также в числе претендентов — 52-летний самовыдвиженец Юрий Шакеев, у которого в графе занимаемая должность указано, что он «домохозяин».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах главы Чувашии в сентябре 2015 года Михаил Игнатьев («Единая Россия») выиграл выборы с 65,54% голосов избирателей. За Олега Николаева, который на тот момент был депутатом Госсовета Чувашии, а сейчас работает врио главы Чувашии, проголосовало 14,73%, за лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы России Валентина Шурчанова (КПРФ) — 12,76%. Депутат Госдумы Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%.