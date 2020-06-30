Ржев, Тверская область, , 14:04 — REGNUM Российский президент Владимир Путин, открывая монумент Советскому солдату подо Ржевом, призвал граждан принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом он заявил 30 июня в обращении к нации.

Он подчеркнул, что люди, живущие в России сегодня — это наследники своих предков, продолжающие «неразрывный, тысячелетний исторический путь».

«И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи», — заявил Путин.

Глава государства обратился к гражданам накануне основного дня голосования по внесению изменений в Конституцию. Он заявил, что если поправки будут поддержаны, они закрепят объединяющие людей ценности. Но вступят в силу изменения только при условии, что будут одобрены народом.

Читайте также: Путин подчеркнул важность каждого голоса на голосовании по поправкам